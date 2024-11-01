Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 Green Card başvuru son tarihi

ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular devam ediyor. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, Green Card son başvuru tarihi...



GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



Green Card başvuruları kasım ayının ilk haftasına kadar sürecek.



Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.



GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.