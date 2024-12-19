Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2025 başvuru sonuç tarihi

20253 Green Card başvuru sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 7 Kasım tarihinde sona eren Green Card başvurularının ardından, sonuçlar için gözler ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.