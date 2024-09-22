Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 Green Card başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.