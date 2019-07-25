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Diyarbakır'da gri kategoride aranan Celal Gök adlı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir" denildi.