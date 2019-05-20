Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Jandarmaekiplerine teslim olan terörist, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alıyordu.
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.