Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da, 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Sabri Kartal isimli bir başka teröristin Hakkari Yüksekova'da yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.