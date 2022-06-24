Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te biri gri kategoride aranan olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.''