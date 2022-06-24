Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te Herekol Dağı'nda biri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 24.06.2022 - 10:17

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

'te biri gri kategoride aranan olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve gri kategoride yer alan, Arin kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.''

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