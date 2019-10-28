Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

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Anadolu Ajansı 28.10.2019 - 09:21 Son Güncelleme : 28.10.2019 - 16:37

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir."

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