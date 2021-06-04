Gri Liste’deki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonrası kaçan teröristleri tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki KOÇAK 2021/1" operasyonu başlatıldı.

Jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi.

Operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve plastik patlayıcı bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, Glock marka tabanca, roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.