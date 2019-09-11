İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
NTVTürkiye
İçişleri Bakanlığı: Ağrı Patnos'taki operasyonda gri listedeki Sezer Işık etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirlen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.