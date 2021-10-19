Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamur satışa çıktı.



Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor. Nilüfer Köylü Pazarı'nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi.

Ihlamurları 50 gramlık paketler halinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

"KİLOSU 600 LİRAYA KADAR YÜKSELECEK"



Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik, rekoltenin ise düşük olduğunu belirterek "Aşırı bir talep var, ama mal yok" dedi.

Bu nedenle bu kış fiyatlarda düşüş beklemediklerini dile getiren Çelik, "Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek'' ifadelerini kullandı.