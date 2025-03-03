Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni

Törene Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile madenciler katıldı.



GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.



16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, gazetecilere, hayatını kaybeden madencileri rahmetle andıklarını belirterek, "Devletimize ve ekonomimize her zaman katkıda bulunacağız. Bizler yer altındaki kaynaklarımızı çıkarmaya devam edeceğiz. Doğayla mücadele halindeyiz ve buna alıştık. Bizlere zor gelmiyor." dedi.