GSB antrenör alımı başvuruları 2022: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? (685 antrenör alımı yapılacak)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından boş kadrolara göre sözleşmeli antrenör alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 26 Aralık'ta başlamasıyla birlikte, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Peki, GSB antrenör alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?



924 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI YAPILACAK



Antrenör ailesini 2022'nin son günlerinde daha da büyütme adına yeni bir sözleşmeli antrenör alımının müjdesini veren Kasapoğlu şunları söyledi;



"KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacağız."



KPSS ŞARTI ARANACAK



GSB antrenör alımı başvuruları için adaylardan KPSS şartı aranacak. Antrenör alımı başvuruları için 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını, 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.



1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



4- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,



5- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,



6- Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.



7- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,



9- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,



10- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,



11- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



12- Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.