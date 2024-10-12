GSB Gönüllü Gençlik Liderliği başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gönüllü Gençlik Liderliği Programı ile gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayarak gönüllülük faaliyetlerine katılımının artırılması hedefleniyor.



Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören, Gençlik Merkezlerine en az 6 ay üyeliği bulunan gençler, gönüllü gençlik lideri olma fırsatına sahip olabilecek.



Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular, 21 Ekim Pazartesi gününe kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden yapılabilecek.