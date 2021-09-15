GSB kura çekimi ne zaman yapılacak? (2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı)

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Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı.

Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.



GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ



Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." diye belirtti.



Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

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