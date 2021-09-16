GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? (2021 GSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı)

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Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimine çevrildi.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı.

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Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecekler.



Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

