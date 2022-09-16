GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 GSB 4 bin 147 personel alımı sonuç sorgulama)

GSB personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrasında başlayan GSB personel alımı başvuruları 15 Eylül'de tamamlandı.

GSB'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alacağı 4 bin 147 personel alımı için sonuç tarihleri merak ediliyor. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 personel alımı ilanı 15 Eylül'de sona erdi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanan personel alımı başvurularının ardından sonuçlar beklenmeye başladı.



GSB tarafından personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



GSB BÜNYESİNDE HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?



Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak.