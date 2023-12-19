GSB PERSONEL ALIMI: Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yeni personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yakın zaman içinde 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini duyurdu.



BAKAN'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu.



Bakanlığının faaliyet, hedef ve projelerini anlatan Bakan Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizle ilgili bütün politika ve yaklaşımları gençlerle birlikte, onların beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde belirliyoruz. Buradan hareketle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu Gençlik Merkezlerimizi 81 ilin tamamı ve pek çok ilçemizde gençlerle buluşturduk" dedi.



Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:



"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."



GSB YENİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alımına dair ayrıntıların gelecek yılın ilk dönemlerinde netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



