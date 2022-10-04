GSB personel alımı sonuçları ne zaman? Tarih belli oldu mu? (2022 e-Devlet GSB personel alımı başvuru sonuçları)

GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. GSB, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman? Tarih belli oldu mu?



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-15 Eylül tarihlerinde tamamlanan personel alımı başvurularının ardından sonuç tarihi merak ediliyor.



GSB tarafından personel alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Başvuru sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GSB BÜNYESİNE HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPILACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak.



GSB bünyesine toplamda 4 bin 147 personel alınacak.



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