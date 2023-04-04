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GSB yurt time spor projesi başvurularının başladığını duyurdu (KYK yurt time spor projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?)

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurt time spor projesi başvurularının başladığını duyurdu. Sosyal medadan yapılan paylaşımda "Yurt-Time Spor Projesi ile GSB yurtlarında kalan gençlerimiz hem zamanına değer katacak hem de harçlığını çıkaracak." denildi. Yapılan duyuruya göre GSB yurt time spor projesine başvurular 4-5 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak.

GSB yurt time spor projesi başvurularının başladığını duyurdu (KYK yurt time spor projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı yurt time spor projesi ile, KYK yurtlarında kalan öğrenciler yurt düzeninin işleyişine katkı sağlarken ek gelir elde etme imkanı buluyor. 

GSB yurt time spor projesi başvurularının başladığını duyurdu (KYK yurt time spor projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?) - 1

YURT TİME PROJESİ NEDİR?

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

KYK PART-TİME PROJESİNE NASIL BAŞVURULUYOR?

KYK yurdunda kalan öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Aşağıdaki linkten kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.

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