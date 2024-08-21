GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir GSM şirketinin direğinde bakım yapan 43 yaşındaki elektrikçi Tarık Baş, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

Olay, Malkara'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan GSM şirketine ait direkte meydana geldi. Elektrikçilik yapan Tarık Baş, bu sabah saatlerinde bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı.

Baş, bu sırada akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Tarık Baş’ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baş'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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