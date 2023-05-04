GSM şirketini 2 milyon lira dolandırdılar: 6 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kurdukları paravan şirket üzerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir GSM firmasından hat ve telefon alıp 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

GSM şirketini 2 milyon lira dolandırdılar: 6 gözaltı
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'da Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları paravan şirket üzerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir GSM firmasından telefon ve hat alıp dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespit etti.

Şebekenin, “Kurumsal Abonelik Sözleşmesi” adı altında 254 cep telefonu alıp, ödeme yapmadıkları belirlendi.

Kurulan paravan şirketleri yabancı uyruklu kişiler üzerine devreden dolandırıcılık şebekesinin, şirketi 2 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi.

9 kişilik şebekeye yönelik operasyoda 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor.

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