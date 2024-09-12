GSS borcu öğrenme: Genel Sağlık Sigortası borcu nasıl silinir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtildi.



SGK AÇIKLAMASININ TAMAMI



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.



Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.”



GSS BORCU NASIL SORGULANIR?



Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden prim borçlarını öğrenebiliyor.



Aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilir ancak gelir testi yaptırılmadığında her ay ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3’ü tutarında GSS prim hesabına borç yazılır. Bu nedenle de GSS prim borcu birikir.



GSS BORCU NASIL SİLİNİR?



Geçmiş dönem GSS borcunu ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar, gelir testine girip bunu ispat ederse geçmiş prim borçları SGK tarafından silinir.

