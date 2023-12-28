GSS primi ne kadar oldu? İşte 2024 aylık ve yıllık GSS prim ücreti

Asgari ücretin, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş,net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. İşte, 2024 GSS prim ücreti...



AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?



Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyerek hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak isteyenler için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 600 lira 8 kuruş ödenmesi gerekecek.



Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 6 bin 667 lira 50 kuruştan az hesaplanması halinde ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.