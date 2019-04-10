Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Mimar Sinan Parkı'nda geçen hafta Organize Sanayi Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Iraklı Muhammed Kabak (26), iddiaya göre 3 arkadaşından, çok güçlü olduğunu söyleyerek karnına yumruk atmalarını istedi.



Arkadaşlarının teklifini reddettiği Kabak, "Bana bir şey olmaz" diyerek, ısrar etti. Bunun üzerine 3 arkadaş, Muhammed Kabak'ın karnına sırayla yumruk attı.



İlk 2 arkadaşının yumruğuna rağmen ayakta kalabilen Kabak, üçüncü arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı. İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabak'ın dalağının patladığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi.



Genç, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı. Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Kabak'ın karnına yumruk atan arkadaşları ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.