Gül üreticilerinin Sevgililer Günü mesaisi

Sevgililer Günü yaklaşıyor.



Gül üreticileri ise mesailerine tam gaz devam ediyor.



Yüreğir ilçesinde 10 dönümlük alanda, sera yöntemiyle gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa ile 16 kişilik ailesinin saat 06.00'da kesim ile başlayan mesaisi, güllerin suya konulması ve paketlenmesi ile tüm gün sürüyor. 20 saatlik mesai kış mevsiminde daha zorlaşırken Tayboğan ailesi serayı ısıtmak için kullandıkları dev kazanlara yarım saatte bir kömür atarak ısınmaya çalışıyor.



"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AİLECE ÇALIŞIYORUZ"



Sabahtan başlayıp gece saatlerine kadar süren mesailerini anlatan Tayboğa, "Sabah güllerimizi keserek başlıyoruz. Daha sonra bu gülleri suya koyuyoruz. Paketliyoruz ve mezada gönderiyoruz." dedi.



Güllerin Türkiye geneline satıldığını ifade eden Tayboğa, "Ağabeyim ve benim ailemden 16 kişiyiz. Sabah saat 06.00'da kalkıyoruz, akşam 18.00'e kadar çocuklarla birlikte ailece çalışıyoruz." diye konuştu.