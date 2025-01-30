Gülben Ergen ifade verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonrası hayatını kaybeden 2 aylık Sıla bebekle ilgili yaptığı paylaşımlarla ilgili ifade verdi.

Gülben Ergen ifade verdi

'in 7 Ekim 2024 tarihinde Sıla bebeğin ölümünün ardından tepki göstermek için yaptığı paylaşımlar şikayet edildi.

Bunun üzerine savcılık Ergen'i ifadeye çağırdı.

İfadesinin ardından konuşan Gülben Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

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