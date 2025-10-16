Gülben eski eşi tarafından sokak ortasında katledildi

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Konak ilçesi 1262 Sokak'ta A.Ç., sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru’ya bıçakla saldırdı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Duru, ambulansla kaldırıldığı Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan A.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakaladı.

A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.