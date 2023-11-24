Gülcan’ın şüpheli ölümünde gözaltına alınan polis serbest

Mardin’de yaşadığı evde ölü bulunan Gülcan Yeşilmen’in ölümüne ilişkin gözaltına alınan polis memuru O.A., serbest bırakıldı.



Olay, 22 Kasım günü Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.



Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu.



İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilmen, kurtarılamadı.



Gülcan Yeşilmen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.



BİRLİKTE YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ



Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülcan’ın birlikte yaşadığı iddia edilen polis memuru O.A.'yı gözaltına aldı.



“SİLAHIMLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU”



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.



Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden el çektirilen O.A., mahkemedeki ifadesinde Yeşilmen ile sevgili olduklarını reddetti.



O.A., Yeşilmen’in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.