Gülden'i lise bahçesinde katletti! Cinayet planı Instagram mesajında

Gülden Coni Edirne'de yaşıyordu. 5 Nisan günü, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kızı öldüren 15 yaşındaki E.A., kısa süre sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.



Gülden Coni'nin katil zanlısı E.A., korkunç cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini arkadaş Instagram grubunda paylaştığı ortaya çıktı. Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansıdı.



Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, olayın tasarlanarak vahşice gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlını en ağır cezayı alması çağrısında bulunan abla Alüzrek, kardeşini küçük yaşta toprağa vermenin acısını yaşadıklarını vurguladı.



Kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyleyen baba Sami Coni de, binayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu söyleyerek "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor sonra yine eve gidiyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" ifadelerine yer verdi.