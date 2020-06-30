Güleda Cankel'in katil zanlısı, reddi hakim talebinde bulundu

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, üçüncü duruşma görüldü.



Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Duruşmaya, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında taraflar haricinde salona başka kimsenin alınmayacağını açıkladı. Bunun üzerine duruşmayı takip etmek için gelen CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Burak Erbay, duruma tepki gösterdi.



Duruşmada sanık avukatı, mahkeme heyetine dilekçe vererek "reddi hakim" talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "reddi hakim" talebinin Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 20 Ağustos'a erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.