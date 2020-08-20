Güleda Cankel'in katilinin cezası belli oldu

Isparta'da Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın (20) cezası belli oldu.

Eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda'yı geçen yıl kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında ''tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek''ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada ''kasten öldürmek'' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.