Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in avukatı Alev Öztürk, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair yasayı uygulamayan, uygulatmayan, bu konuda ihmali olan görevliler ve ilgililer hakkında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.



Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güleda Cankel'in öldürülmeden önce Zafer Pehlivan tarafından apartta ve sokakta dövüldüğünü, hastane raporunun ardından her ikisinin de karakola götürüldüğünü anlattı.



Karakolda, Pehlivan'ın kendisini darp ettiğini, ölümle tehdit ettiğini, elleriyle boğazını sıktığını, şiddet uyguladığını, sokak ortasında dövdüğünü ifade eden Güleda'ya 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında bir form doldurtulduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:



"Güleda, bu formda kendisini ölümle tehdit ettiğini de söylüyor, işaretliyor. Buna rağmen korkuyla şikayetçi olmadığı gerekçesiyle kolluk görevlileri, Zafer Pehlivan'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıyor. Güleda Cankel'i apartına götürüyorlar. Sonrasında Zafer Pehlivan gelip Güleda'yı vahşi bir şekilde tasarlayarak katlediyor. Burada önemli olan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında verilen tedbir kararları, şikayet olup olmamasına bakılmaksızın resen kolluk, hakim ya da mülki amir tarafından alınabilir, alınmalıdır. Şiddet tespit edildiğinde bu kararların alınması zorunludur. Yasa bu konuda kolluk birimine, hakime ya da kaymakama her hangi bir takdir hakkı tanımamıştır. Bu sözleşmenin uygulanmaması neticesinde cinayetin önünün açıldığını düşünüyoruz."



Öztürk, zanlının bu cinayeti tasarlayarak Isparta'ya geldiğini ve bu eylemi gerçekleştirmek için günlerce Güleda'yı beklediğini savunarak, "6284 sayılı yasayı uygulamayan, uygulatmayan, bu konuda ihmali olan görevliler, ilgililer hakkında da biz bir yasal işlem başlatma sürecine giriyoruz. Önümüzdeki günlerde haklarında suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli işlemleri yapacağız." diye konuştu.



Öztürk, ilk duruşmanın 25 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00'da Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini hatırlatarak, davaya Muğla Barosunun da müdahil olacağını kaydetti.



OLAY



Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.