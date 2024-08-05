Güler: Coğrafya ateş topuna döndü

İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ve İran'ın İsrail'e misilleme beklentisi ile Ortadoğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, coğrafyanın ateş topuna döndüğünü belirtip "Ülkemizin ve milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz." dedi.

Güler: Coğrafya ateş topuna döndü
Arşiv

'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastının ardından Ortadoğu'da hareketli günler yaşanıyor.

Bölgedeki durumu değerlendiren Milli Savunma Bakanı () Yaşar Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı, güvenlik ortamının her geçen gün karmaşık ve öngörülemez bir hâl aldığı günümüzde ülkemizin ve asil milletimizin bütünlüğünü sağlamak, millî hak ve menfaatlerimizi korumak konusundaki faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

"GEREKLİ GÜÇ VE KUVVETE SAHİBİZ"

Terörle mücadelenin yanı sıra başta yakın coğrafya olmak üzere her gün bir yenisinin ortaya çıktığı gerginlikleri ve asimetrik saldırıları da yakından takip ettiklerini dile getiren Güler, "Böylesine ateş topuna dönen bir coğrafyada istikrar adası olan , bölgede gerginliğin artırılmasına karşı güvenlik, huzur ve barışı önde tutan politikasını ve bu yöndeki girişimlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz. Bu asla ve asla unutulmamalıdır." denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Aç ayı su ürünleri tesisine dadandı

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP’den altı ok açıklaması

CHP’den altı ok açıklaması

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...