Bakan Yaşar Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle 2019'dan bu yana operasyonların sürdüğü Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı. Güler, "Bölgedeki faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyordu.
2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonları sona erdi. Bu harekat teröristlerin Kuzey Irak üzerinden ülkeye sızmasının önlenmesi amacıyla başlatılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Zap'ta kilit kapanmıştır." açıklamasında bulundu.
Güler, bölgedeki faaliyetlerin aynı tempı ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
2 BİNE AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Güler, bu yılın başından itibaren 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayıp 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 kişşinin TSK'dan ihraç edildiğini duyurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri