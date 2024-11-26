Bakan Yaşar Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri, bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin "Kilit kapanıyor" mesajları veriyordu.

2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonları sona erdi. Bu harekat teröristlerin Kuzey Irak üzerinden ülkeye sızmasının önlenmesi amacıyla başlatılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Zap'ta kilit kapanmıştır." açıklamasında bulundu.



Güler, bölgedeki faaliyetlerin aynı tempı ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.