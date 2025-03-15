Güler: PKK ve tüm uzantıları fesih kararı almalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı.



Bakan Güler, uzun yıllar boyunca ülke gündeminin ilk sırasında hep terörle mücadelenin yer aldığını belirterek TSK'nın tarih boyunca olduğu gibi ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı büyük kararlılıkla mücadele ettiğini, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

"GÜNDEME GETİRİLMEMELİDİR"



Güler, güvenlik güçlerinin topyekun ortaya koyduğu mücadele ve operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde sınırlandırılarak kritik aşamaya getirildiğine vurgu yaptı.

Güler, "Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir." dedi.

Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını alması gerektiğine vurgu yapan Güler, "Derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır." diye konuştu.

Güler şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır.

Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun."