"Gülistan Doku dosyası örtbas edildi" iddiası. Ailenin avukatı: Faillerden biri ulaşıp anlattı

Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmeye çalışıldığı öne sürüldü. İddianın kaynağı, ailenin avukatına gelen itiraf.

Tunceli'de 6 yıl önce yurttan çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamadı. Genç kızın, hayatına son verdiği öne sürüldü.

Gülistan'ın son görüştüğü kişi, erkek arkadaşı Zeinal A.'ydı. Olaydan iki yıl sonra gözaltına alındı, adli kontrolle bırakıldı.

2024 yılında kente atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri Ebru Cansu, dosyayı yeniden ele aldı, özel ekip kurdu.

Son olarak ailenin avukatına gelen bir itiraf, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikteydi.

Avukat Ali Çimen, “Üçüncü bir kişi dosyada örtbasta görev aldığını, yaptığı şeyleri de anlatıyor, işlemleri de anlatıyor Gülistan Doku dosyasına yönelik. İşte burada da o üst düzey kamu görevlisinin adı geçiyor. Onunla beraber hareket ettiği anlatılıyor. Dolayısıyla burada Gülistan Doku dosyasının örtbas edildiği açık ve net bir şekilde artık su götürmez bir şekilde ortaya çıktı.” dedi.

Aile, faillerin gereken cezayı almasını istiyor. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, “Bize ulaşan çok kişi var, görgü tanığı var. Hepsi Gülistan'ın başına kötü bir olayın geldiğini ve Gülistan'ın bunu duyuracağını, sırf Gülistan'ın başına gelen kötü şeyin duyulmaması için başına bunu getirdiklerini söylüyorlar.” diye konuştu.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENİYOR

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz aylarda yeniden dosyaya girdi.

Görüntüler; başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor.