Gülistan Doku dosyasına yeni mesajlar girdi: "Parayı gönder, yoksa savcıyı ararım"

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu'nun tespit ettiği deliller ışığında tutuklanan 12 kişi arasında yer alan Celal Altaş ile oğlu Umut Altaş'ın mesajlaşması dosyaya girdi.

Artık bir cinayet soruşturması olarak yürütülen soruşturmada kritik bir konumda bulunan Umut Altaş, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı.

Gizli tanık "Şubat", Sonel'in Altaş'la birlikte genç kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Baba Celal Altaş'sa Umut'un olaya karışmadığını, ancak bir şeylere şahit olduğunu savundu:

"Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, 'Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde 'Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi.

Başka bir konuşmada ise 'Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' dedi. Neden tehdit edildiğini anlamadım."

Yıllar sonra ortaya çıkan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da Altaş ile Sonel'in olay günü aynı araçta olduğunu ortaya koyuyordu.

Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği düşünülüyor, şu an hakkında yakalama kararı var ve kırmızı bültenle aranıyor.

Sabah gazetesinin bugün yayınladığı habere göre dosyaya giren son delillerden biri, Umut Altaş ve babası Celal Altaş arasındaki mesajlaşmalar oldu.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

Celal Altaş'ın buna yanıtı "Oldu, ne halin varsa gör", "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" oldu.

Bunun üzerine Umut Altaş, babasını tehdit etmeye başladı:

“Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim.”

Konuşmalarının devamında dikkati çeken bir diyalog daha yaşandı.

Celal Altaş: “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.”



Umut Altaş: “Kim yer bu numaraları. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak."



Celal Altaş: “İnşallah öt her şeyi. Haydi oğlum benim.”

Soruşturma sürüyor.