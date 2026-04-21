Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

SONEL'İN KORUMA POLİSİ: VALİ TEŞHİSTE AİLEYİ ÇAĞIRMADI

Sonel'in tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu de ifadesinde önemli ayrıntılar anlattı.

Eroğlu'nun Gülistan'ın SIM kartını ihraç edilen polise verdiği ve cesedi gömdüğü iddia ediliyor.

Eroğlu, Gülistan'ı arama çalışması sürerken kimliği belirsiz kadın cesedi bulununca, Sonel ile Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittiklerini söyleyip Gülistan'ın ailesinden kimsenin olmadığını, teşhisi eski valinin yaptığını anlattı.

İfadesinde "Vali Bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak 'Gülistan değil' dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim." diye konuşan Eroğlu, "Yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş." dedi.

Şükrü Eroğlu ifadesinde, Doku ailesinin sık sık Vali Sonel ile görüşmek için makamına geldiğini de aktardı. Bu ziyaretlerden birinden sonra, Sonel'in Gülistan'ın kafe önünde erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştüğü ve minibüse bindiği anlara ait görüntüleri istediğini öne süren Eroğlu, "Bu görüntüleri attıktan sonra Gülistan'ı arama çalışmaları başladı." diye konuştu.

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku 'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.