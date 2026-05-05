Gülistan Doku soruşturması. İlk şüpheli oydu, telefonundaki veriler silinmiş

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'yla ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.

Altı yıllık yargılama sürecinin başında gözler, ilk olarak genç kızın erkek arkadaşı Zainal Abakarov'a çevrilmişti.

Şüphelinin adli emanette bulunan telefonundaki verilerin, 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir program kullanılarak silindiği belirlendi.

Zainal Abakarov ifadesinde "Silme işlemini kimin, neden, ne amaçla yaptığını bilmiyorum" dedi. Belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını, bu nedenle işlem hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

“Bahse konu telefon ve SIM kart Antalya’da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi. Telefon ve SIM kart hala bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez.”

Yine 18 Nisan 2020'de bu kez telefondan Instagram şifresinin değiştirildiği, hesabın kalıcı olarak silinmesi için işlem yapıldığı tespit edildi.

Zainal Abakarov ve üvey babası 18 Nisan 2026'da tutuklanmıştı.

“TELEFONUMA EL KOYULACAĞINI OTELDE BİZİ KORUYAN POLİSLERDEN BİRİ SÖYLEDİ”

Şüpheliye bu da soruldu, gelen yanıtsa şöyleydi:

“Telefonuma el koyulacağını, o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi. Ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim, bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu.”

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, onun baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan'ın SIM kartındaki verileri silen eski polis Gökhan Ertok dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Mustafa Türkay Sonel'in yurt dışındaki arkadaşı Umut Altaş için ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.

ZAİNAL ABAKAROV'UN DOSYADAKİ YERİ

Gülistan Doku , Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, aynı gün Tunceli’ye gelerek “kayıp” ihbarında bulundu, ayrıca Gülistan'ın son olarak birlikte görüldüğü eski erkek arkadaşı-Rus asıllı Zeinal Abarakov'un bu olayın “baş şüphelisi” olduğunu ileri sürdü.

Arama çalışmaları hızlıca başladı. Gülistan'ın telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği tespit edildi.

Dinar Köprüsü’nden geçen bir başka aracın kamerasına kadının köprü korkulukları ve bariyerleri arasında oturduğu ana dair görüntüler yansıdı. Bunlar basında kendisine geniş yer bulurken “intihar” şüphesinin artmasına yol açtı.

AFAD Başkanlığı ve jandarmanın arama çalışmaları hızlandı. Su altına bakıldı, baraj suyu dahi İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tahliye edilerek 6 metre düşürüldü.

“YARIN TELEFONUMA EL KOYACAKLAR”

İlerleyen süreçte Gülistan'ın son görüştüğü kişinin, ailesinin de bahsettiği gibi Zeinal Abarakov olduğu saptandı. Abarakov'un üvey babasıysa, soruşturmayı yürüten birimde görevliydi.

Ayrıca Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'le de arası “oldukça iyiydi."

Abarakov'un üvey babası sayesinde dosyaya erişebildiği anlaşılmıştı. Hatta telefonuna savcılık tarafından el konulacağını bir gün önce öğrenmişti.

Arkadaşına attığı mesajda şöyle diyordu: “Yarın telefonuma el koyacaklar.”

Zeinal Abarakov ve polis olarak görev yapan üvey babası Engin Yücer dosyaya “şüpheli” olarak girdi.

Abarakov’un tutuklanması talebiyse reddedildi.

Bu sırada Engin Yücer, sosyal medya hesabında Gülistan’ın intihar ettiğine dair fotoğraf paylaştı. Savcı karşı çıkarak dosyada böyle bir bilginin olmadığını söyledi.

Doku ailesi bunun üzerine bir suç duyurusunda daha bulundu.

"İHTAR VE İKAZ EDER BİÇİMDE, FAZLACA ISRARLI ŞEKİLDE KONUŞTU"

21 Temmuz 2020’de bilirkişi raporu savcılığa gönderildi.

Raporda yer alan görüntülerde Abakarov’un Gülistan Doku’yla “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” görülüyordu.

Buna rağmen çağırılmasına rağmen ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

Doku ailesinin avukatı 23 Temmuz 2020’de Abakarov için tekrar tutuklama talep etti ancak bu, “hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

BAŞSAVCI DEĞİŞİNCE TUTUKLANDI

Abakarov'un tutuklanması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu 'nun soruşturma dosyasını devralmasıyla gerçeşti. Üvey babasıyla birlikte 18 Nisan 2026'da tutuklandı.