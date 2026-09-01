Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
01.09.2026 15:45
Gülistan Doku'dan 2020 yılından bu yana haber alınamıyor.
Gülistan Doku soruşturmasının beşinci dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin başlatılan soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında beşinci dalga operasyon düzenlendi.
Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.
BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Şüphelilerden ikisi bugün adliyeye getirildi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklandı.
DALGIÇ POLİS TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın beşinci dalga operasyonunda dalgıç polisler de gözaltına alınmıştı.
Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirilmişti.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .
Bakan Gürlek, Gülistan'a ait eşyaların intihar izlenimi oluşturma amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğini söylemişti.
BEŞİNCİ DALGA OPERASYON
Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni operasyon yapılmıştı .
Adalet Bakanı Akın Gürlek, beşinci dalga operasyona ilişkin bilgi verip 10 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
"DİKKAT ÇEKİCİ TESPİTLERE ULAŞILDI"
Gürlek, "Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı." diyerek gelişmeleri paylaşmıştı.
Bakan Gürlek, Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıklamıştı.
ADLİ MAKAMLARDAN GİZLEMİŞLER
Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiğini bildirmişti.
İNTİHAR GÖRÜNTÜSÜ İDDİASI
Adalet Bakanı, Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurmuştu.