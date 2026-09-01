Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'ya ilişkin başlatılan soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında beşinci dalga operasyon düzenlendi.

Çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Şüphelilerden ikisi bugün adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklandı.

DALGIÇ POLİS TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın beşinci dalga operasyonunda dalgıç polisler de gözaltına alınmıştı.

Aralarında 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K., eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B., Erzurum'a getirilmişti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen dalgıç polislerden G.G. tutuklanırken, A.K. ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .