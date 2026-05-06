Gülistan Doku soruşturmasında "Google" ayrıntısı

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'yla ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.

Altı yıllık yargılama sürecinin başında gözler, ilk olarak genç kızın erkek arkadaşı Zainal Abakarov 'a çevrilmişti.

Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde Gülistan'ın telefonuna yönelik “etkinlik takibi” yapıldığına ilişkin bulgulara rastlandı.

Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce 4 Ocak 2020 saat 22.21’de ve olay günü olan 5 Ocak 2020’de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı telefona ilişkin etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi.

SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi.

Jandarma tarafından Abakarov'a şu sorular yöneltildi:

“Takip ettiğiniz bu telefonun Gülistan’ın telefonu olduğu anlaşılmıştır.

Gülistan’ı neden takip etme gereği duydunuz?

SMS/Mesajlar uygulamasına erişim mi sağladınız?

Gülistan’ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz?

Bu takipler sonucunda hangi bilgilere ulaştınız?”

Tutanakta ayrıca veri tabanı incelemelerinde başında “GÜ” ibaresi bulunan cihaz kayıtlarının görüldüğü ve toplam 17 farklı etkinlik bulgusunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Etkinlik takiplerinin Rusça olması nedeniyle işlemin Zainal Abakarov tarafından yapıldığının değerlendirildiği de tutanakta yer aldı.

"TELEFONUNDA BENİM GOOGLE HESABIM KAYITLIYDI"

Abakarov ise Gülistan'ın telefonundaki hesaba telefonun yerini bulmak için erişmeye çalıştığını söyledi:

“Gülistan’ın sosyal medya uygulamalarının hiçbirisinin şifrelerini bilmiyordum. Gülistan’ın sosyal medya hesaplarına girmeye çalıştığımı hatırlamıyorum. Gülistan’ın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı.”

“Ben de Google hesabımdan Gülistan’ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım. Hatta Antalya’da otelde kaldığımız zaman bizi koruyan polislere bu hesabı ve şifrelerini de verdim. O polisler de verdiğim bilgilerle hesabıma bakmışlar ancak bir şey bulup bulmadıkları konusunda dönüş yapmadılar.”

“Bu polislerden sadece E. müdürü tanıyorum. Otele ilk yerleştiğimiz dönemlerde de E. müdür yanımızdaydı. Bu hesapları polislere vermeden önce Google hesabımda arama geçmişinde 05 Ocak 2020 tarihinden sonra ‘KYK YURT’ şeklinde arama yapıldığını fark ettikten sonra hesabı polislere bu konu hakkında araştırma yapmaları için verdim.”

"Ben kesinlikle bu arama işlemini yapmadım ve hatta KYK’nın ne olduğunu bilmiyorum. Biz Gülistan ile beraberken tam tersine Gülistan Doku ’nun telefonumdaki mesajlara ulaşmak için benim telefonuma uygulama yüklediğini fark ettim."

ZAİNAL ABAKAROV'UN DOSYADAKİ YERİ

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisiydi. 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesi, aynı gün Tunceli’ye gelerek “kayıp” ihbarında bulundu, ayrıca Gülistan'ın son olarak birlikte görüldüğü eski erkek arkadaşı-Rus asıllı Zeinal Abarakov'un bu olayın “baş şüphelisi” olduğunu ileri sürdü.

Arama çalışmaları hızlıca başladı. Gülistan'ın telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği tespit edildi.

Dinar Köprüsü’nden geçen bir başka aracın kamerasına kadının köprü korkulukları ve bariyerleri arasında oturduğu ana dair görüntüler yansıdı. Bunlar basında kendisine geniş yer bulurken “intihar” şüphesinin artmasına yol açtı.

AFAD Başkanlığı ve jandarmanın arama çalışmaları hızlandı. Su altına bakıldı, baraj suyu dahi İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tahliye edilerek 6 metre düşürüldü.

“YARIN TELEFONUMA EL KOYACAKLAR”

İlerleyen süreçte Gülistan'ın son görüştüğü kişinin, ailesinin de bahsettiği gibi Zeinal Abarakov olduğu saptandı. Abarakov'un üvey babasıysa, soruşturmayı yürüten birimde görevliydi.

Ayrıca Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'le de arası “oldukça iyiydi."

Abarakov'un üvey babası sayesinde dosyaya erişebildiği anlaşılmıştı. Hatta telefonuna savcılık tarafından el konulacağını bir gün önce öğrenmişti.

Arkadaşına attığı mesajda şöyle diyordu: “Yarın telefonuma el koyacaklar.”

Zeinal Abarakov ve polis olarak görev yapan üvey babası Engin Yücer dosyaya “şüpheli” olarak girdi.

Abarakov’un tutuklanması talebiyse reddedildi.

Bu sırada Engin Yücer, sosyal medya hesabında Gülistan’ın intihar ettiğine dair fotoğraf paylaştı. Savcı karşı çıkarak dosyada böyle bir bilginin olmadığını söyledi.

Doku ailesi bunun üzerine bir suç duyurusunda daha bulundu.

“İHTAR VE İKAZ EDER BİÇİMDE, FAZLACA ISRARLI ŞEKİLDE KONUŞTU”

21 Temmuz 2020’de bilirkişi raporu savcılığa gönderildi.

Raporda yer alan görüntülerde Abakarov’un Gülistan Doku’yla “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” görülüyordu.

Buna rağmen çağırılmasına rağmen ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

Doku ailesinin avukatı 23 Temmuz 2020’de Abakarov için tekrar tutuklama talep etti ancak bu, “hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

BAŞSAVCI DEĞİŞİNCE TUTUKLANDI

Abakarov'un tutuklanması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu 'nun soruşturma dosyasını devralmasıyla gerçeşti. Üvey babasıyla birlikte 18 Nisan 2026'da tutuklandı.