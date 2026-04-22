Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi

DÜN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dün tutuklanmıştı.

TUNCAY SONEL NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği tutuklama talebinde, Gülistan Doku ’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler tek tek sıralandı:

Hastane ve kamera kayıtları: Gülistan Doku kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM kart ve sosyal medya operasyonu: Gülistan Doku’nın ailesi tarafından yeniden çıkartılan SIM kartın, valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

Sevk yazısında, Tuncay Sonel’in “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.