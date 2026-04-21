Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Firari şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı
21.04.2026 09:01
Son Güncelleme: 21.04.2026 15:16
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme yaşandı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.
YURT DIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ, KIRMIZI BÜLTEN İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI
Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi. Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.
DÖNEMİN VALİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Bugün sabah saatlerindeyse Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Sonel'in Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu 3 gün boyunca ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.
Görevlilerin kendisine "İfade vermek istiyor musunuz?" sorusuna Sonel'in "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum." diyerek günlerdir ifade vermediği anlaşıldı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.
Sonel'in adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.
Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.
SONEL'İN ADLİYEYE SEVKİ
SONEL'İN KORUMA POLİSİ: VALİ TEŞHİSTE AİLEYİ ÇAĞIRMADI
Sonel'in tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu de ifadesinde önemli ayrıntılar anlattı.
Eroğlu'nun Gülistan'ın SIM kartını ihraç edilen polise verdiği ve cesedi gömdüğü iddia ediliyor.
Eroğlu, Gülistan'ı arama çalışması sürerken kimliği belirsiz kadın cesedi bulununca, Sonel ile Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittiklerini söyleyip Gülistan'ın ailesinden kimsenin olmadığını, teşhisi eski valinin yaptığını anlattı.
İfadesinde "Vali Bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak 'Gülistan değil' dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim." diye konuşan Eroğlu, "Yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş." dedi.
Şükrü Eroğlu ifadesinde, Doku ailesinin sık sık Vali Sonel ile görüşmek için makamına geldiğini de aktardı. Bu ziyaretlerden birinden sonra, Sonel'in Gülistan'ın kafe önünde erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştüğü ve minibüse bindiği anlara ait görüntüleri istediğini öne süren Eroğlu, "Bu görüntüleri attıktan sonra Gülistan'ı arama çalışmaları başladı." diye konuştu.
11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.
Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.