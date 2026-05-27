Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme. Korumanın kullandığı cip bulundu

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme var.



“Delilleri yok etme, gizleme” suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı.



Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi’ne bağışlandığı belirlendi.

İNCELEME İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ



Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı’na gönderdi.



Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

VALİNİN OĞLU VE İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞANI “KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sidliği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” iddiasıyla tutuklandı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yöneltilen suçlamalar ise şöyle oldu:

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.”

Sonel'in oğlunu soruşturmadan kurtarmak için kamu kaynaklarını kullandığı ileri sürülüyor.