Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi konuştu. "Cesedi iki yere gömmüş olabilirler"

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku 'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma sürecinde ABD'ye kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, New York'ta Akşam gazetesine açıklamalarda bulundu.

Artık bir cinayet dosyası olarak ele alınan soruşturmada kritik bir konuma sahip olan Altaş, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı.

Altaş, “O zamanlar saftım” dedikten sonra Sonel'in cinayeti işlediğini kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü:

- "Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum.”

Cesedin, Türkay Sonel'in babası - eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu tarafından “halledildiğini” öne süren Altaş, cansız bedenin nerede gömülü olabileceğine ilişkin şu görüşü dile getirdi:

- “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.”

Yıllar sonra ortaya çıkan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları da Altaş ile Sonel'in olay günü aynı araçta olduğunu ortaya koymuştu.

BABASIYLA MESAJLAŞMALARI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Umut Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği düşünülüyor, şu an hakkında yakalama kararı var ve kırmızı bültenle aranıyor.

Dosyaya giren son delillerden biri, Umut Altaş ve bu soruşturmada tutuklu bulunan babası Celal Altaş arasındaki mesajlaşmalar olmuştu.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalara göre Umut, babasına "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını göndermişti.

Celal Altaş "Oldu, ne halin varsa gör", "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" yanıtını vermişti. Bu konuşmanın devamı şöyleydi:

Umut Altaş: “Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim.”

Celal Altaş: Söyle niye yollamışız seni?

Celal Altaş: “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz.”

Umut Altaş: "Hahaha"

Celal Altaş: “Bize de ben bir şey bilmiyorum diyordun.”

Umut Altaş: "Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya."

Celal Altaş: Şimdi ben gidip bu yazışmayı savcı hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol

Umut Altaş: “Kim yer bu numaraları. Sen herkesi kendin gibi salak sanıyorsun. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak."

Celal Altaş: “İnşallah öt her şeyi. Haydi oğlum benim.”