Gülistan Doku'nun ailesinden oturma eylemi

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana ulaşılamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) soruşturmasından 1,5 yıldır sonuç alınamadı.

544 gündür kızlarından haber alamayan aile, Gülistan'ın akıbetini öğrenmek istediklerini söyledi.

Aile ayrıca soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşının tutuklanmasını talep etti.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

Oturma eylemine kentteki kadın platformu temsilcileri de destek verdi. Eylem sırasında anne Bedriye Doku fenalık geçirdi.

Abla Aygül Doku, "Benim 21 yaşındaki gencecik kız kardeşim nerede? Bu ülkede bu sorunun cevabını verecek tek bir Allah’ın kulu yok mu?" dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, geçen yıl 5 Ocak'ta kaybolmuştu. Genç kızın son görüldüğü yer olan Munzur Barajı ve çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

