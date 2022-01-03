Gülistan Doku'nun annesinden oturma eylemi

Tunceli'de Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, 2 yıldır kayıp olan kızı için oturma eylemi başlattı.

''ÖLMÜŞSE CANSIZ BEDENİNİ VERİN''



Anne Bedriye Doku, "Kadınlar artık ölmesin. Kızım ölmüşse cansız bedenini bana verin. Onu bulana kadar burada oturacağım" diyerek tepki gösterdi.

Oturma eylemine kentteki kadın platformu temsilcileri de destek verdi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu.



Genç kızın son görüldüğü yer olan Munzur Barajı ve çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.