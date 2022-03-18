Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı: Kaybolmadan saatler önce 'korkuyorum' diye mesaj attı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun son görüştüğü kişi olan erkek arkadaşı Zeinal A. dün Antalya'da gözaltına alındı.

Rusya doğlum Zeinal A., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla sebest bırakıldı.

Yaklaşık 4 saat ifade veren Zeinal A. sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla devam etmek istediğini belirtti.

"1 AY ÖNCE AYRILMIŞTIK"

Avukatla tamamlanan ifadede Zeinal A.'nın Gülistan ile 1 yıl arkadaşlık yaptığını ve kaybolmadan 1 ay önce ayrıldıklarını söyledi.

Gülistan'ın kaybolduğu gün çalıştığı kafeye gelip, barışmak istediğini söyleyen Zeinal A., "Ben de kendisine bunun mümkün olmayacağını söyledim. Belli bir müddet sonra kendisine yurda dönmesini rica ettim" dedi.

21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.

Gülistan kaybolmadan bir gün önce, Gülistan'ın ailesinin evine gittiğini anlatan Zeinal A. şunları söyledi:



"Olaydan bir gün önce yani 04.01.2020'de arkadaşlarım ile kafede bulunduğum esnada saatini hatırlamadığım bir zamanda annem beni telefon ile arayarak Gülistan'ın eve geldiğini söyledi. Ben de bunun üzerine ikametimize gittim. Ben ikametimize gittiğimde Gülistan annem ve kız kardeşim mutfakta oturuyorlardı.Evde otururken Gülistan kendisi ile ayrıldığımızdan dolayı tekrar barışmamızı istedi. Kendisine sınavlarının olduğunu, okula hazırlanması gerektiğini, kendi okulu ile ilgilenmesini söyledim. Akabinde ikametimizden ayrıldı."

"'KORKUYORUM' ŞEKLİNDE MESAJ ATTI"

Gülistan'ın evden saat kaçta ayrıldığını hatırlamadığını söyleyen Zeinal A. babasının söylemesi üzerine Gülistan'ı arabayla eve bırakmak için çıktığını kaydetti.



Zeinal A. "Aynı gece geç saatlerde Gülistan benim kullanımımda olan cep telefonuma WhatsApp üzerinden 'korkuyorum' şeklinde mesaj attı. Bunun dışında Gülistan ikametimizden ayrıldıktan ve benim eve dönüşümden sonra telefon üzerinden Gülistan ile hiç görüşmemiz olmadı" dedi.



Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Zeinal A., mesajın ne için atıldığını bilmediğini ve dışarıda kalmış olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Mesaja, "yurda geç ya da Kübra'nın yanına git bu dediklerimi yapana kadar bana yazma dedim” diye cevap verdiğini belirtti.



Gülistan Doku’nun kaybolmadan 1 gün önce HTS kayıtlarında akşam 20.24’te, Zeinal A.'nın annesinin telefonundan arandığı ve 3 dakika 3 saniye süren görüşme de Zeinal A.'ya soruldu. Ancak Zeinal A. bu konu hakknıda bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

Aynı gece, HTS kayıtlarında Gülistan Doku'nun telefonundan saat 23.14'te Zeinal A.'nın arandığı ve 2 dakika 28 saniyelik görüşme yapıldığının tespit edildiği ve görüşmenin içeriği sorulan Zeinal A., aradan 2 yıl geçtiği için hatırlamadığını söyledi.

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A.

SAVCI, 2 İFADE ARASINDAKİ FARKIN NEDENİNİ SORDU



Savcılık, Zeinal A.'ya daha önceki ifadesini hatırlatarak "06.01.2020 günü alınan bilgi sahibi ifadenizde 04.01.2020 günü saat 20.00 sıralarında eve geldiğinizi ve Gülistan’ın babanıza ait ikametin dış kapısı önünde beklediğini gördüğünüzü ve Gülistan ile birlikte eve girdiğinizi beyan ettiğiniz anlaşılmaktadır, ancak 07.01.2020 günü şüpheli olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiğiniz ifade de ise annenizin sizin kullanmış olduğunuz telefonu arayarak, Gülistan’ın ikametinize geldiğini ve sizinle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine sizin ikamete yalnız gittiğiniz ve Gülistan’ın sizden önce eve girdiği anlaşılmaktadır. Bu iki ifadedeki farklılığın sebebi nedir?" diye sordu.



Zeinal A. "Ben sormuş olduğunuz husustaki beyanlarımı hatırlamıyorum. Çünkü aradan uzun zaman geçti. Ben eve gittiğimde Gülistan ikametin içerisinde idi. Ben öyle hatırlıyorum" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

ARŞİV: GÜLİSTAN DOKU'NUN SON GÖRÜNTÜLERİ