Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

Tunceli'de 649 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının, polislikten ihraç edilen üvey babası hakkında 'yakalama' kararı çıkarıldı.

Haberler - DHA 14.10.2021 - 15:47

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babasına 'yakalama' kararı

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Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.

Gülistan Doku’nun, Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.

E.Y., 4’üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

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